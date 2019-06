Tineri romani abandonati pe aeroporturile din Tokyo si Milano: MAE anunta cum vor ajunge la Bucuresti

Ziare.

Potrivit sursei citate, o parte din grupul de tineri aflati in tabara in Japonia a plecat in cursul acestei dimineti spre Romania, cu escala la Viena. Un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Austria va fi prezent pe aeroportul din Viena, pentru a le acorda sprijinul necesar imbarcarii catre tara, arata MAE.A doua parte a grupului va pleca spre Romania joi dupa-amiaza, pe ruta Tokyo - Doha - Bucuresti. Ambasada Romaniei la Doha va asigura asistenta consulara necesara pe perioada tranzitului.In ceea ce priveste tinerii romani care au ajuns miercuri la Milano, in Italia, acestia urmeaza sa se intoarca in tara tot in cursul zilei de joi. Pe parcursul sederii in Italia, precizeaza MAE, au fost asistati de Consulatul General al Romaniei la Milano, atat in vederea identificarii cazarii, cat si a asigurarii transferului de la hotel catre aeroport, cu sprijinul unei parohii romane de pe plan local.Reprezentantele diplomatice si consulare ale Romaniei din Tokyo, Milano, Viena si Doha vor acorda in continuare asistenta consulara, pana la solutionarea cazului, in limitele competentelor legale, subliniaza MAE.Ministerul Afacerilor Externe monitorizeaza in mod prioritar situatia si pastreaza in permanenta legatura cu oficiile implicate, grupurile de cetateni romani si familiile acestora, acordand asistenta consulara necesara, afirma sursa citata.Zeci de copii romani au fost abandonati pe aeroporturile din Tokyo, Doha si Milano. Parintii acuza ca au fost pacaliti de un ONG care a organizat tabere in Statele Unite ale Americii, fara sa mai cumpere si bilete de avion.Conform TVR, de mai multe ori, copiii au fost nevoiti sa se descurce singuri, pentru ca au fost abandonati de organizatori.In plus, ONG-ul care a organizat taberele nu are licenta de turism.Ministerul Turismului s-a autosesizat in acest caz si au fost dispuse verificari la sediile organizatiei din Bucuresti si Targu-Jiu.