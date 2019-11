Tragedia de la Timisoara: Analizele indica o concentratie letala de substanta toxica. Ce mai fac victimele spitalizate

Autorizatia de functionare a firmei era data pe alta adresa

Medici: Nu exista antidot! Primul lucru care trebuie facut e extragerea din mediu

Ziare.

com

Inspectorul-sef ISU Timis a precizat ca, incepand de la blocul de pe strada Mioritei 8, unde trei persoane si-au pierdut viata dupa o deratizare si dezinsectie, au fost efectuate activitati de cercetare in total la 5 adrese."Am plecat de la un imobil si am ajuns la cinci locatii in care am desfasurat activitati de cercetare. Am mai avut informatii privind doua locatii, la care s-au si facut verificari. A rezultat ulterior ca nu exista pericol in acele locatii.Apoi, am mai avut doua imobile de verificat, dintre care unul a fost evacuat complet (de pe strada Vaida Voievod - n.red.), iar altul a fost evacuat partial", a precizat locotenent-colonel Lucian-Vasile Mihoc.Cristina Popa, sefa Directiei Sanitar-Veterinara Timis, a precizat ca au fost analizate mai multe probe recoltate din blocul de pe strada Mioritei, iar rezultatele indica o concentratie letala de substanta toxica."Au fost analizate probe recoltate din blocul in care s-au inregistrat decesele. In urma analizelor, au fost detectate urme de fosfuri metalice, insa nu stim exact daca e fosfura de aluminiu, pentru ca analiza asta nu se poate face in laboratorul nostru. Dar concentratia este peste limita normala, este o concentratie letala", a declarat directorul DSVSA Timis.Ea a fost intrebata despre autorizatia de functionare a firmei care s-a ocupat de deratizare si dezinsectie in bloc."Avea autorizatie sanitar veterinara din 2015. Am dosarul de autorizare, e complet si conform. L-am verificat astazi alaturi de colegii mei. Problema este ca noi am mai facut verificari pe Internet si am gasit ca reclama (reclama firmei - n.red.) pe care o face la servicii este pe alta adresa decat cea pe care o avem noi. Firma figureaza cu sediul la o adresa, dar autorizatia este pe alta", a mai spus Popa.Reprezentantul SMURD a precizat ca, in total, s-au prezentat la spitalul judetean 38 de persoane, dintre care 9 sunt inca internate. Starea acestora este stabila si nu s-a agravat in timpul noptii."Mai avem 9 internati, sunt stabili, nu s-au agravat in timpul noptii. Primul lucru care trebuie facut in astfel de cazuri este extragerea din mediu, ceea ce s-a si intamplat. Ne asteptam ca toxicitatea sa scada. Nu exista antitod care poate fi administrat, ci doar tratament simptomatic. Dar majoritatea sunt asimptomatici", a spus dr. Mihai Grecu, medic sef UPU-SMURD Timis.Reprezentantul serviciului de ambulanta a explicat ca medicii au facut asa tarziu legatura intre cele trei decese, deoarece perioada intre ele a fost destul de mare, in conditiile in care cei doi copii au murit sambata, iar mama unuia dintre ei, in varsta de 28 de ani, a murit luni."Mi-ar fi placut sa ne putem da seama mai repede de situatie, dar din pacate cele 3 decese au avut loc asa: doua sambata, in jurul orei 17:00, iar unul luni dimineata, deci interval destul de mare intre decese.Pe cele de sambata nu am putut sa ne dam seama ca sunt conectate, din cauza simptomatologiei extrem de diferite. Primul copil avea probleme respiratorii, iar al doilea era suspect de boala metabolica", a explicat dr. Leonida Iancu, manager general al Serviciului de Ambulanta al Judetului Timis.El a mai spus ca s-a facut legatura intre cazuri abia luni, dupa decesul femeii."Din pacate, nu puteam pana la moartea femeii sa facem vreo legatura. Pacientii prezinta o stare generala buna, dar cand le faci analize ele sunt proaste. De aia si vrem sa ii tinem sub observatie atat de multe zile. Mi-ar fi placut sa evitam aceasta tragedie, dar din pacate nu am avut de ce sa o legam", a mai explicat Iancu.