Tragedia de la Timisoara: Creste numarul locatarilor internati in spitale

MS a constituit o comisie de analiza a evenimentelor petrecute la Timisoara, din punct de vedere medical, dar si administrativ.Noua pacienti sunt internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara, trei - la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si 21 de pacienti copii - la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii " Louis Turcanu" Timisoara.Pana in prezent, 83 de persoane, din care 56 de adulti si 27 de copii, s-au prezentat pentru investigatii la cele trei unitati sanitare publice mentionate.Conform informarilor primite din partea unitatilor sanitare si a reprezentantilor DSP Timis, toti pacientii sunt stabili, in stare buna, o parte din ei mai prezinta simptomatologie digestiva (greata, varsaturi), dar rezultatele analizelor medicale sunt imbunatatite. MS a solicitat unitatilor sanitare sa semnaleze daca intampina greutati in asigurarea medicamentelor sau a materialelor sanitare necesare in astfel de cazuri.Comisia de analiza a MS a luat decizia ca, miercuri, o echipa de control alcatuita din reprezentanti ai Inspectiei Sanitare de Stat sa se deplaseze la Timisoara pentru a verifica toate documentele existente in acest caz, dar si activitatea directiei de sanatate publica.De asemenea, in urma propunerii comisiei de analiza, pentru prevenirea aparitiei unor astfel de situatii, ministrul Sanatatii a dispus, marti, modificarea legislatiei prin reintroducerea procedurii de certificare a conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica de catre directiile de sanatate publica in ceea ce priveste activitatile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare in spatiile utilizate de populatie.Proiectul de modificare a OMS nr. 1030/2009 pentru aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei se afla publicat in dezbatere publica pe pagina de web a ministerului, la sectiunea Transparenta Decizionala, se precizeaza in comunicat.Ministerul Sanatatii va face publice, transparent, rezultatele verificarilor efectuate de catre echipa de control.