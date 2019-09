Transelectrica l-a dat afara pe directorul care si-a pus in CV o diploma falsa

Cum a ajuns Carasol director la Transelectrica fara diploma valabila de inginer

Ziare.

com

Mai multe publicatii au relatat miercuri ca Marius Carasol si-ar fi falsificat CV-ul, sustinand ca a absolvit Universitatea Politehnica Bucuresti Reprezentantii Politehnicii au precizat ca persoana respectiva a fost student in cadrul universitatii, insa nu si-a finalizat studiile.Drept urmare, joi s-a intrunit Consiliul de Supraveghere al Transelectrica si a decis demiterea lui Marius Carasol, au transmis surse din Ministerul Economiei pentruAceleasi surse au explicat ca, momentan, Transelectrica nu este administrata dupa prevederile Ordonantei 109/2001, a guvernantei corporative. Iar asta inseamna ca membrii directoratului nu trebuie neaparat alesi prin concurs, cu respectarea unor proceduri de selectie clare, prestabilite. In aceste conditii - oricat de absurd ar suna! - presedintele directoratului, Marius Carasol, n-ar fi avut nevoie de diploma de studii superioare valabila ca sa poata fi membru al directoratului Transelectrica.Din acest punct de vedere, surselesustin ca actele pe care le-ar fi semnat Carasol, in perioada in care a fost presedinte al directorului Transelectrica, n-ar fi lovite de nulitate.Problema - au mai explicat sursele - este ca, inainte de a fi presedinte al directoratului Transelectrica, Marius Carasol a fost, incepand cu luna mai 2018, director la Sucursala de Transport (a Transelectrica) din Bucuresti. Iar ca sa lucreze la sucursala, Carasol trebuia sa fie inginer. Si nu era, potrivit surselor Ziare.com, care au confirmat caIn aceste conditii, exista - din cate intelegem - posibilitatea ca activitatea pe care a desfasurat-o Marius Carasol la Sucursala de Transport Bucuresti a Transelectrica sa fie lovita de nulitate. Cine ar urma sa plateasca pentru asta si ce probleme va inregistra Transelectrica de pe urma acestei situatii ramane sa aflam.