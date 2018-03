Trecem la ora de vara - In noaptea de sambata spre duminica dam ceasul inainte cu o ora

Ce se intampla cu trenurile aflate in circulatie

Astfel, duminica 25 martie va fi cea mai scurta zi din an.Trecerea la ora de vara se face intotdeauna in ultima duminica din luna martie, iar la cea de iarna se trece in ultima duminica din octombrie.Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarelor prevazute in mersul trenurilor. Asta si daca vremea va permite.Trenurile de calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 26/27 martie la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. Dupa ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora oficiala de vara.In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932. Pana in 1939, ora de vara a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie, ora 00:00 si prima duminica din octombrie, ora 01:00.Din 1941, ora de vara nu s-a mai folosit, fiind reintrodusa in Romania abia in 1979. Pana in 1996, ora de vara se introducea de la sfarsitul lunii martie pana la sfarsitul lui septembrie. Din 1997 s-a trecut la ora de vara din ultima duminica a lunii martie pana in ultima duminica din octombrie, potrivit Observatorului Astronomic.Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand din 1916 (intre 30 aprilie si 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai si 16 octombrie).Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusa si in Statele Unite ale Americii, dar a fost folosita doar pana in 1919.Ora de vara este in prezent implementata in peste 70 de state, dar perioada variaza de la o tara la alta.In luna februarie, Parlamentul European a anuntat ca a adoptat o rezolutie prin care invita Comisia Europeana sa evalueze daca trebuie sa se renunte la ora de vara Astfel, "prin rezolutia adoptata, Parlamentul European invita Comisia Europeana sa evalueze situatia si, in cazul in care considera ca este necesar, sa propuna modificarea sistemului actual (invita Comisia sa realizeze o evaluare temeinica a Directivei 2000/84/CE si, daca este necesar, sa prezinte o propunere de revizuire a acesteia) ", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Deputatul PMP, Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara , motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian."Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice generate de Primul Razboi Mondial, ora de vara a avut drept scop crearea unei economii in privinta consumului de energie electrica si termica", potrivit expunerii de motive.Initiatorul precizeaza ca studiile efectuate in ultima perioada au relevat faptul ca aceasta modificare a orei legale nu genereaza economii din punct de vedere energetic si provoaca un puternic disconfort asupra marii majoritati a populatiei.Proiectul legislativ este sustinut de deputati PMP, PSD, PNL, USR si UDMR. Acesta a fost depus la Senat, in calitate de prima Camera sesizata.