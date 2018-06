Trei copii de pana in 8 ani din Vaslui au ajuns la spital in coma alcoolica

Ziare.

Fetita in varsta de 8 ani a fost gasita inconstienta pe strada, iar fratii ei erau in locuinta.Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Daniel Ungureanu, a declarat ca, miercuri seara, in jurul orei 22:00, o masina a fost solicitata sa intervina in localitatea Avramesti, dupa ce o fetita de opt ani a fost gasita inconstienta pe strada. Cadrele medicale au constatat ca era in coma alcoolica.Ambulanta a plecat cu copilul spre spitalul din Barlad, iar in timp ce se afla in drum spre unitatea medicala a mai fost primit un apel la 112 prin care se anunta ca alti doi copii, frati cu fetita, ar fi fost gasiti in aceeasi stare, in locuinta.Doua ambulante s-au deplasat la casa copiilor si au constatat ca o fetita de patru ani si un baiat de trei ani se aflau de asemenea in coma alcoolica. Ei au fost dusi tot la spitalul din Barlad.In urma discutiilor cu familia, cadrele medicale au stabilit ca cei mici au ajuns in aceasta stare, deoarece ar fi consumat visinele de la o visinata.Purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui a mentionat ca cei trei copii au ramas internati.Cazul a intrat si in atentia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui.