Un adolescent muscat de vipera pe Transfagarasan, dus la Bucuresti cu un elicopter SMURD

Potrivit sefului Ambulantei Arges, Marian Hiru, elicopterul SMURD a fost solicitat pentru un adolescent care a fost muscat de un sarpe in timp ce era pe Transfagarasan, in zona Valea cu Pesti."A fost muscat de picior, in zona gambei, de un sarpe despre care se presupune ca ar fi vipera. Nu exista la Curtea de Arges ser antiviperin si s-a decis transferul la Bucuresti", a declarat Hiru.De altfel, si directorul Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a atras atentia ca in zona Transfagarasanului au aparut serpi.