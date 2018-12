Un american a devenit primul om din lume care a traversat Antarctica singur

Ziare.

Colin O'Brady, un fost sportiv profesionist in varsta de 33 de ani, a fost monitorizat doar prin GPS, iar detaliile aventurii sale au fost publicate in fiecare zi pe site-ul sau oficial - colinobrady.com.Echipat cu schiuri de fond, el s-a deplasat pe gheata tragandu-si singur pulka, un fel de sanie in care isi transporta toate proviziile si materialul necesar acestei expeditii, cu o greutate totala de 180 de kilograme.In 1996-1997, exploratorul norvegian Borge Ousland a fost primul om care a traversat "continentul alb" de unul singur, insa el a fost ajutat in deplasarea sa de un parafoil (un fel de parapanta) . Alti aventurieri au fost asistati de echipe care le aduceau provizii pe durata curselor.Locotenent-colonelul britanic Henry Worsley a murit in 2016 in timp ce incerca sa traverseze Antarctica singur si fara asistenta. Alti aventurieri s-au intors dupa ce au parcurs anumite distante si au renuntat la aceste tentative.Pe 3 noiembrie, Colin O'Brady si Louis Rudd, un militar englez in varsta de 49 de ani, si-au incercat la randul lor succesul in aceasta aventura. Au pornit impreuna din tabara Union Glacier si apoi si-au continuat deplasarea in mod separat.Englezul a condus pentru o vreme cursa, insa, in cele din urma, americanul a fost cel care a trecut primul linia de sosire.Dupa ce a ajuns la Polul Sud pe 12 decembrie, Colin O'Brady si-a incheiat periplul miercuri pe Banchiza Ross, pe tarmul Oceanului Pacific. Louis Rudd mai are nevoie de o zi sau doua pentru a incheia aceasta cursa.Americanul a decis, in timpul micului dejun de Craciun, sa parcurga ultimii 125 de kilometri fara escala."Cand imi puneam la fiert apa pentru terciul meu de ovaz, mi-a venit in minte o intrebare aproape imposibila", a scris el pe Twitter. "Oare as putea sa alerg intr-o singura etapa pana la sfarsit?"."In momentul in care mi-am legat bocancii, acest plan imposibil a devenit un obiectiv foarte concret", a adaugat el.Dupa 32 de ore, temerarul american, care nu a dormit deloc in acea ultima etapa, a ajuns la destinatie.The New York Times descrie aceasta reusita drept "una dintre cele mai remarcabile din istoria polara", ce poate fi comparata cu renumita "cursa pentru Polul Sud", care i-a opus pe norvegianul Roald Amundsen si pe britanicul Robert Falcon in 1911.Colin O'Brady nu se afla la primul sau record. In 2016, el a escaladat cei mai inalti munti de pe cele sapte continente, inclusiv Everestul, in 132 de zile, fapt care l-a facut sa devina cel mai rapid "alpinist care a cucerit cele sapte piscuri".