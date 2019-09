Un asistent medical de la CSM Ploiesti, acuzat de agresiuni sexuale de handbalistele minore. A fost deschis dosar penal

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, in urma informatiilor aparute in spatiul public, referitor la faptul ca un angajat al unui club sportiv din Ploiesti ar fi agresat sexual minorele sportive in vestiarul acestora, politistii s-au autosesizat, iar Politia Municipiului Ploiesti a deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de agresiune sexuala, informeaza News.ro."In cauza, se efectueaza verificari, iar in functie de rezultatul acestora se vor dispune masuri in consecinta", au precizat reprezentantii IPJ Prahova.Conform ziarului Incomod , o handbalista de la CSM Ploiesti, in varsta de 13 ani, a povestit ca asistentul medical al echipei le priveste atunci cand fac dus sau cand se schimba in vestiar.De asemenea, asistentul medical mai este acuzat ca le-ar atinge pe jucatoare intr-un mod care ar depasi atributiile sale.Sursa citata a relatat pe larg cazul pornind de la declaratiile mamei uneia dintre sportive. Fata de 13 ani a povestit ca antrenorul a fortat-o sa faca dus amenind-o ca daca nu face nu va mai juca in acea echipa. Ea a precizat ca dupa ce a intrat in camera de dus in lenjerie intima si acoperita cu un prosop, asistentul medical ar fi intrat dupa ea sa verifice daca face dus.De asemenea, fata a declarat ca dupa primul ei meci colegele s-au dezbracat in vestiar si au intrat la dus de fata cu asistentul medical, iar acesta le stergea cu prosopul dupa ce fetele ieseau de la dus si le controla daca sunt in perioada de menstruatie atingandu-le in zona intima pe motiv ca nu le crede.Despre aceasta situatie a fost informat si Cristian Nica, directorul CSM Ploiesti."Am stiut doar asa din vorbe. Intre timp, zilele trecute, am primit si o sesizare. Eu am luat deja masuri. I-am interzis sa mai participe la antrenamentele fetelor avand ca responsabilitate sa asigure asistenta medicala la meciurile pe care le au echipele. Este o situatie foarte grava, am discutat-o in comitetul de coordonare, i-am instiintat pe cei din comitet, iar cand au auzit au spus sa ii opresc activitatea, lucru pe care l-am facut. Nu am anuntat politia pentru ca nu am avut nicio sesizare scrisa.Am inteles ca a avut loc un conflict intre o mamica si antrenor si am solicitat inregistrarile video din sala pentru ca nu este in regula. Pana acum au fost numai vorbe, acum am inceput sa adun dovezi. Voi lua toate masurile care se impun", a declarat directorul CSM.