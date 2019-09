Un barbat a fost gasit mort in lacul din parcul IOR

Ziare.

ISU Bucuresti Ilfov a transmis ca in jurul orei 7:00 a fost anuntat la numarul de urgenta 112 faptul ca o persoana pluteste pe lacul din parcul IOR, in zona Insula Pescarilor."Au intervenit scafandrii ISU B-IF care au recuperat corpul unui barbat in varsta de aprox 35 de ani, care prezenta rigiditate cadaverica", au transmis reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov.