Un barbat din Bihor a murit cand isi renova casa

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor au anuntat ca apelul la 112 a fost dat in noaptea de miercuri spre joi de o persoana care solicita interventia echipajelor specializate ale ISU in localitatea Spinus.Pentru salvarea victimei au fost mobilizate de urgenta echipajele Garzii de de Pompieri Salard cu o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare si cu o ambulanta de tip B2 si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean."Ajunsi la adresa indicata de apelant, pompierii militari au ridicat peretele si au evacuat barbatul, procedand la efectuarea manevrelor de resuscitare a victimei aflate in stop cardio-respirator.Din nefericire, in pofida manevrelor executate de fortele de interventie, barbatul in varsta de 34 de ani nu a mai putut fi salvat, medicul prezent la fata locului declarand decesul acestuia", au transmis reprezentantii ISU Bihor.