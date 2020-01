Un barbat din Brasov s-a aruncat de la etajul 10 cu bebelusul in brate

Ziare.

com

Tragedia s-a produs pe str. Carpatilor din Brasov.Politistii au primit un apel la ora 7:30, fiind anuntati ca doua persoane sunt inconstiente langa un bloc din Brasov."Echipajele medicale sosite la fata locului au constatat faptul ca acestia au suferit leziuni incompatibile cu viata", precizeaza IPJ Brasov.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca in acest caz anchetatorii au mai multe ipoteze: fie barbatul s-a aruncat intentionat, tinandu-si copilul in brate, fie este vorba de un accident. Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru ucidere din culpa.La acel moment, in casa se aflau sotia barbatului si un alt copil de trei ani. Femeia este in stare de soc si nu a putut fi audiata pana acum.