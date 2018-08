Un barbat din Gorj a gasit un adevarat arsenal de munitie din Primul Razboi Mondial

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, un cetatean a sunat, vineri dupa-amiaza, la 112 pentru a anunta ca in comuna Schela, zona Poiana lui Mihai, a descoperit mai multe elemente de munitie neexplodate.Echipa pirotehnica ajunsa la locul indicat a gasit, in pamant, la o adancime de aproximativ 25 de centimetri un adevarat arsenal de munitie: trei proiectile de calibru 76 milimetri fara focos si 164 de cartuse calibru 7,62, toata munitia provenind din Primul Razboi Mondial, spun reprezentantii ISU.Ei atrag atentia ca multe dintre aceste obiecte de munitie au inca focosul activ, fiind periculoase daca sunt atinse.Barbatul care le-a gasit a folosit un detector de metale.Munitia a fost ridicata in vederea depozitarii si distrugerii controlate.