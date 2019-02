Un barbat in varsta, cu handicap locomotor, hartuit de firma de paza din parcarea Lidl - reactia conducerii companiei

Ziare.

Martorii sustin ca batranul a parcat masina in apropiere de intrarea in magazin, iar aceasta a fost blocata de cei de la firma de paza, care nu au vrut sa o deblocheze pana nu incasau 100 de lei, in ciuda faptului ca barbatul le-a explicat ca nu a putut sa parcheze pe locurile pentru persoane cu handicap pentru ca erau blocate.Reprezentantii firmei de paza nu s-au lasat impresionati nici de rugamintile unui echipaj de politie venit la locul incidentului, nici de lacrimile batranului care incepuse sa se simta rau. Intr-un final, cetatenii revoltati au pus mana de la mana si au strans 100 de lei si abia atunci paznicii au deblocat roata. Martorii spun ca toata scena s-a petrecut sub ochii celor care lucrau in magazin, care nu au intervenit in niciun fel pentru a il ajuta pe batran."Ne cerem scuze si vom lua masuri imediate pentru remedierea acestei situatii. Este un caz izolat si facem tot ce ne sta in putinta sa ramana asa", spun reprezentantii Lidl intr-un comunicat de presa.Desi dau asigurari ca vor lua masurile necesare pentru a imbunatati regulamentul dupa care functioneaza cei care presteaza servicii in parcarile magazinului si ca vor urmari aplicarea regulamentului nu doar in litera, ci si in spiritul lui, reprezentantii Lidl nu spun nimic despre vreo masura concreta luata fata de cazul revoltator prezentat. Nici fata de agentii firmei de paza, nici fata de conducerea magazinului in parcarea careia a avut loc incidentul, nici fata de clientul lor, umilit si hartuit.Reactia vine dupa ce pe Facebook au aparut imagini cu o masina blocata intr-o parcare care apartine Lidl. Persoana care a facut publice imaginile a scris ca masina apartinea unei persoane in varsta cu handicap locomotor, iar ca motivul blocarii rotilor ar fi fost ca acesta nu a respectat regulamentul si nu a parcat unde trebuia."Reprezentatii firmei de paza SSG l-au vazut cand a parcat, l-au lasat sa intre in magazin, dupa care i-au blocat roata stanga fata. La iesire, i-au solicitat sa plateasca 100 RON taxa de deblocare. Pentru ca batranul nu a avut suficienti bani, cei de la SSG au plecat, desi batranul le-a explicat cu lacrimi in ochi ca nu are bani suficienti la el si ca are programare la o clinica de cardiologie in Ghencea", se arata in postare.Mai mult, reprezentantii firmei de paza nu s-au lasat convinsi nici de faptul ca barbatul le-a explicat ca nu a putut parca pe spatiile pentru persoane cu handicap deoarece acestea aveau accesul blocat cu lanturi si piloni de plastic."Au venit doua echipaje de politie, care au asteptat aproape o ora pe cei de la SGG, care au declarat ulterior foarte relaxati ca este parcarea privata a Lidl si ca batranul a parcat intr-un loc interzis, ca nu e problema lor ca spatiile pentru persoane cu handicap sunt blocate cu lant si ca batranul trebuie sa plateasca", a relatat barbatul pe Facebook.Acesta a precizat ca cei trei politisti chiar s-au rugat de angajatii firmei de paza sa deblocheze roata batranului."Trei politisti s-au umilit timp de aproape inca o ora in fata unui paznic de la SSG rugandu-l sa deblocheze roata batranului. Intr-un final, pentru ca Politia Romana nu avea jurisdictie pe proprietatea Lidl si pentru ca batranul se simtea rau, am strans noi cei revoltati 100 de lei pentru a debloca masina omului. In tot acest timp, seful de magazin si inca o persoana din conducerea Lidl aflata in inspectie s-au hlizit in vitrina magazinului", a adaugat el.Postarea a starnit un val de indignare pe Facebook, multi oameni anuntand ca nu vor mai face cumparaturi la Lidl.