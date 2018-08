Un barbat s-a inecat intr-un baraj din Vaslui, iar altul este dat disparut

Ziare.

Potrivit ISU Vaslui, scafandrii l-au adus la mal pe barbatul de 45 de ani si au inceput manevrele de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decesul."Am fost anuntati ca un barbat de 45 de ani s-a inecat la barajul de la Tacuta. La fata locului au intervenit un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Vaslui, cu o autospeciala cu barca si patru salvatori, un echipaj TIM si doua autospeciale cu patru ofiteri. Barbatul a fost scos din apa pana la sosirea pompierilor, fiind declarat decedat de catre medicul din echipajul TIM- SMURD ", a declarat, duminica, Petru Iftene, purtatorul de cuvant al ISU Vaslui.Potrivit acestuia, un alt barbat, un tanar in varsta de 26 de ani, a fost dat disparut duminica in aceleasi ape, dar pe malul opus."Cea de-a doua persoana este un barbat de 26 de ani, fiind cautat de catre salvatori cu ajutorul barcii", a mai spus Petru Iftene.Deocamdata nu se stie ce cautau barbatii in zona unde s-au inecat.