Un biciclist cazut in Muntii Semenic a fost ajutat de un caine sa supravietuiasca

Biciclistul din Resita a cazut de pe bicicleta luni seara, in timp ce cobora de pe Muntele Semenic, moment in care un caine, aflat in apropiere, i-a venit in ajutor."La fata locului s-au prezentat jandarmii, din cadrul Postului de Jandarmi Montan Valiug, pentru a acorda primul ajutor. La sosirea noastra, ciclistul acuza dureri in zona claviculei si se afla intr-o stare usoara de hipotermie.Marea surpriza, momentul emotionant al acestei intamplari, a fost atunci cand ciclistul a cazut si a ramas intins pe partea carosabila. A aparut din padure un catel care s-a asezat langa victima, ca si cum l-ar fi incalzit cu corpul sau.La sosirea noastra, cainele era asezat langa ciclist si nu a plecat de langa acesta nici in prezenta noastra si nici cand echipajul de la Ambulanta a sosit", a declarat Marius Sandulescu, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Caras-Severin.Animalul nu a plecat de langa biciclist nici dupa ce acesta a fost urcat in ambulanta si a alergat dupa salvare atat cat a putut."Dupa ingrijirile medicale de la fata locului, persoana a fost urcata in salvare, moment in care cainele a sarit si el in salvare. A fost dat cu greu jos din aceasta. La plecare, cainele a inceput sa alerge dupa ambulanta pana cand i-a pierdut urma.Era un caine fara stapan, cu ajutorul nostru si al unei asociatii din municipiul Resita am identificat cainele si la solicitarea vicepresedintelui Consiliului Judetean, Ionut Popovici, care si-a exprimat dorinta de a-l adopta, i-am gasit si stapan. Era un caine cunoscut de toata lumea in zona aceea", a mai declarat Marius Sandulescu.Victima a fost transportata la un spital din Timisoara, barbatul fiind internat la Sectia Ortopedie.