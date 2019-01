Un cadavru nu poate fi inmormantat de o luna pentru ca primarul refuza sa dea certificatul de deces

Ziare.

com

Trupul barbatului de 58 de ani se afla de peste o luna la morga si nu poate fi inmormantat fara certificatul de deces. Si, chiar daca rudele l-au recunoscut, politia l-a identificat dupa amprente, edilul cere expertiza ADN, pe care este dispus sa o plateasca, informeaza TVR.Totul a inceput anul trecut pe 14 decembrie, cand un barbat a fost gasit mort si dus la morga ca neidentificat, deoarece edilul nu l-a recunoscut.Dupa doua saptamani, un barbat a anuntat disparitia vecinului sau. Apoi, politistii au stabilit pe baza amprentelor ca mortul este chiar barbatul disparut. Purtatorul de cuvant al Politiei Mehedinti, Nicolae Lohon, a declarat ca persoana disparuta este aceeasi cu barbatul care a murit in fata Primariei."S-au ridicat amprente atat de la locuinta defunctului, cat si urme papilare. Au fost comparate in baza de date si corespund. Este sunt identice", a spus Lohon, conform Mediafax.In ciuda acestui lucru, primarul si doua femei spun ca cel mort nu este omul disparut."Toti ne-am intrebat cine este barbatul. Nimeni nu l-a cunoscut. M-a intrebat si politia si am zis ca nu stiu cine e, am zis ca nu e de pe raza comunei. Nimeni nu l-a recunoscut", a declarat primarul Ion Michescu."Iar acum o saptamana ma pomenesc sa aflu ca se zice ca disparutul e aceeasi persoana cu mortul din fata Primariei. Nu e aceeasi persoana. Eu am vazut cu ochii mei. Il cunosc pe disparut. Mortul nu e aceeasi persoana cu disparutul", a adaugat primarul din Malovat.In aceste conditii, preotul care se pregatea de inmormantare a fost nevoit sa anuleze tot.Politistii sustin ca identificarea prin amprenta este suficienta si ca, daca edilul refuza in continuare sa elibereze certificatul de deces, risca dosar penal.