Un caine a intrat intr-o scoala din Resita si a ranit trei elevi

"La dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Caras-Severin, in aceasta dimineata a sunat o persoana care a informat ca un caine a reusit sa patrunda in incinta unei scoli gimnaziale din municipiul Resita.Grupa de interventie s-a deplasat de indata la fata locului, unde a constatat ca un caine din rasa ciobanesc german a intrat in cladirea scolii, reusind sa ajunga intr-o sala de clasa. In agitatia creata, trei copii au fost incoltiti de animalul speriat", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Caras-Severin, Marius Sandulescu.Potrivit fisei intocmite de medici la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Caras-Severin, a rezultat ca cei trei copii au suferit plagi zgariate in zona membrelor inferioare. In acest moment, cei trei copii sunt in siguranta, nefiind necesara spitalizarea acestora.La fata locului, a fost solicitat un echipaj specializat de ecarisaj, care a reusit sa prinda cainele, acesta fiind ulterior transportat in siguranta la padoc.Jandarmii caraseni au identificat proprietarul animalului, iar in baza O.U.G. nr.12 din 2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, au intocmit actele de sesizare privind comiterea unei infractiuni.