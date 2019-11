Un copac doborat de vant a cazut peste o masina in care se afla un copil de trei ani, la Constanta

Ziare.

Rafalele puternice de vant inregistrate joi seara in Constanta au daramat un copac si l-au proiectat peste o masina in care se afla un copil de doi ani si opt luni. La fata locului au intervenit pompierii Detasamentului Port, cu o autospeciala, pentru inlaturarea copacului de pe sosea si pentru eliberarea masinii.Proprietarii autoturismului au spus ca in momentul accidentului in masina se afla un copil de doi ani si opt luni, care a fost scos imediat de parintii sai, aflati in zona. Minorul nu a suferit nicio leziune si nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Judetul Constanta este joi sub avertizare Cod galben de vant, cu rafale intre 55-65 km/h.