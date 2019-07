Un copil de 4 ani lasat de parinti in masina, eliberat cu un levier dupa ce vehiculul s-a blocat (Video)

Ziare.

Parintii au lasat copilul in masina si au plecat la cumparaturi intr-un magazin din Gaesti. Cand s-au intors la masina nu au mai putut intra, pentru ca sistemul de inchidere se blocase, arata Observator TV.Martorii au declarat ca timp de 40 de minute cei doi au incercat sa intre in masina si nu au reusit, in timp ce copilul incepuse sa planga, pentru ca se speriase.Un politist aflat in zona a incercat sa ii ajute pe acestia.Intr-un final, parintii au spart geamul masinii pentru a putea sa scoata copilul din interior.