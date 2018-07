Interventie dificila pentru salvarea unui copil care a cazut intr-o fantana de 15 metri foarte ingusta UPDATE

Foto: IGSU

Copilul se juca in curte, in apropierea unui put al carui capac era la nivel cu solul. Florin Cocosila, lt.col ISU Dolj, a povestit, la Digi 24, cum s-a intamplat: "Copilul era in curte, fantana avea capac la nivelul solului. Copilul a ajuns la gura de fantana, capacul era usor si a reusit sa il dea la o parte si a cazut 15 metri".Interventia a fost una foarte dificila deoarece diametrul putului era de doar 40 de centimetri.La fata locului au fost mobilizate de urgenta o autospeciala cu modul de descarcerare, containerul multirisc si o autospeciala de interventie CNRN. De asemenea, la locul accidentului s-a deplasat si un echipaj specializat de cautare-salvare al Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta.Interventia a durat circa 40 de minute, insa finalul a fost unul fericit. Micutul a fost salvat si era constient in momentul in care a fost adus a suprafata. Copilul a fost dus la spital pentru investigatii."Este bine ca am gasit acel subofiter care a avut diametrul potrivit sa intre in fantana de numai 40 de cm", a povestit Florin Cocosila.A.G.