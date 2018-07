In Iasi a fost gasit un copil tinut in lanturi de parinti

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule de rutina in cartierul Cicoarei politistii au aflat ca intr-o gospodarie improvizata pe malul Bahluiului un copil este tinut de mai mult timp in lanturi de parinti."Am fost sesizati de politisti ca un copil de 10 ani este tinut in lanturi de parinti. El nu vorbeste. Familia locuieste intr-o casa improvizata din carton. Era legat de un stalp improvizat. A fost demarata o ancheta", a declarat Tiberiu Bantas, purtatorul de cuvant al Directiei pentru Protectia Copilului Iasi.Conform sursei citate, copilul si mama au fost dusi la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi.Potrivit reprezentantilor IPJ Iasi, in acest caz a fost deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.