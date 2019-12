Un fost procuror a fost prins cand incerca sa plaseze bani falsi intr-o piata

Ziare.

Politistii au stabilit ca barbatul a plasat bancnote de 10 si 50 de lei in aproape toate judetele tarii, in zone aglomerate.Potrivit IPJ Buzau, barbatul de 44 de ani din Dolj a fost prins, marti, intr-o piata din Iasi, imediat dupa ce plasase patru bancnote de 10 lei, susceptibile a fi contrafacute. In urma controlului corporal, asupra sa au mai fost gasite alte 140 de bancnote de 10 lei si 15 bancnote de 50 lei, de asemenea, false.Oamenii legii aveau informatii despre barbat ca are preocupari in ceea ce priveste falsificarea de bancnota autohtona, bancnote de 50 si 10 lei, si plasarea banilor in mai multe judete din tara.In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca barbatul obisnuia sa locuiasca cu chirie in diverse orase din tara, precum Cluj, Brasov, Iasi si Sibiu. Aici, politistii au efectuat perchezitii, ocazie cu care au ridicat in vederea continuarii cercetarilor alte 1.200 bancnote contrafacute in cupiuri de 10 si 50 lei, un laptop, o imprimanta, un scanner, folii transparente si alte unelte folosite pentru falsificarea bancnotelor.De asemenea, politistii au stabilit ca aparatura folosita pentru falsificarea de bancnote era pastrata in Cluj, unde revenea periodic pentru a produce falsuri.Odata falsificate, bancnotele erau plasate tot de catre banuit in aproape toate judetele din tara, in general in zone aglomerate, profitand de neatentia persoanelor care incasau banii.Urmare a activitatilor desfasurate pe timpul documentarii s-a stabilit ca barbatul este dat in urmarire nationala, pe numele acestuia fiind emis mandat de arestare preventiva, in lipsa, pentru mai multe infractiuni de delapidare si inselaciune cu un prejudiciu important.Doljeanul a fost prezentat Judecatoriei Buzau cu propunere de arestare preventiva pentru comiterea infractiunilor de falsificare de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii si inselaciune, iar instanta de judecata a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Barbatul se numeste Mihai Dragoi, iar in trecut a fost procuror si apoi executor judecatoresc in Craiova. Individul era cautat de mai multe luni dupa ce fugise din tara cu peste 1,7 milioane de euro, bani pe care-i luase de la mai multi clienti carora le promisese ca le va achizitiona imobile care erau in procedura de executare silita.