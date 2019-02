Un mistret a atacat mai multi oameni intr-un oras din judetul Salaj (Video)

Ziare.

Incidentul s-a petrecut joi dimineata in jurul orei 11:00, transmite Ziarul de Salaj Atacurile au fost si filmate. In clip se vede cum o femeie este atacata in momentul in care iese din magazin."Au fost aduse doua persoane care au fost muscate de mistret, un barbat si o femeie. Au fost consultate, dupa care ambele persoane au fost vaccinate antirabic. Potrivit protocolului in astfel de cazuri cele doua persoane vor fi trimise la Spitalul Judetean la sectia boli infectioase pentru un control mai amanuntit", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului din Simleu, Mihail Vigu.Animalul ar fi fost gonit inspre padure, insa, primarul si-a dat acordul ca mistretul sa fie anihilat pe domeniul public, arata Sportul Salajean