Un obiect misterios cazut din cer a strapuns parbrizul unei masini, la Craiova (Video)

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca nu au fost inregistrate victime."Un obiect cazut din cer a carui provenienta inca nu este cunoscuta a strapuns parbrizul unui autoturism. Politistii au fost la fata locului si sunt efectuate verificari pentru a se lamuri starea de fapt. Nu sunt victime", a afirmat el.Oamenii spun ca alte doua obiecte asemanatoare ar mai fi cazut in zona.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj nu au vrut sa spuna daca obiectul misterios este un trasor sau proiectil de iluminare."Nu este un proiectil de munitie si o sa analizeze si o sa vada exact. Ce pare la prima vede nu pot sa va spun. Este periculos", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila.Proprietarul autoturismului distrus de proiectilul cazut din cer, Marian Tita, a declarat ca se putea intampla o nenorocire, iar masina putea sa explodeze. Obiectul a distrus parbrizul si bordul masinii, iar acum barbatul se intreaba cine ii va plati paguba."Bordul l-a aruncat incolo si aici, aici a intrat pana jos, aici unde este instalatia electrica. Putea sa se intample o nenorocire, sa explodeze", a afirmat Marian Tita.Deocamdata nu se stie daca obiectul misterios este un proiectil de iluminare, tresor sau racheta de semnalizare si daca este vorba despre o eroare militara.Nepotul propietarului masinii distruse a povestit ca initial a crezut ca pe cer sunt lampioane, dar cand a auzit o bubuitura s-a speriat, iar copiii care se jucau in zona au inceput sa planga. Tanarul a povestit ca obiectul semana cu un proiectil, lucru pe care l-ar fi confirmat si specialistii sositi la fata locului."A fost un fier de 30 de centimetri, a trecut si prin bordul masinii. A trecut pe deasupra noastra si a intrat in masina. Am sunat la 112, ne-am speriat noi cat ne-am speriat si copiii au inceput sa planga. A cazut ceva din cer, aproape, la cativa metri am inteles ca se fac exercitii militare", a relatat tanarul.In zona au loc tot timpul astfel de exercitii militare, iar locuitorii cred ca de fapt acesta ar fi fost aruncat din greseala in zona.