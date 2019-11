Un ONG se implica in salvarea oilor de pe nava rasturnata in portul Midia

Ziare.

Reprezentantii ONG-ului au transmis pe Facebook ca au mai gasit cateva animale in viata si ca vor continua sa le caute in diverse zone ale epavei.Pana acum acestia au salvat 12 oi, pe langa cele aproape 50 salvate deja de autoritati."Vom salva atatea cate vom putea, in orele care urmeaza, si va vom tine la curent cu soarta lor. Aceste biete animale care au supravietuit timp de 48 de ore pe un vapor aproape scufundat si-au castigat, dupa parerea noastra, dreptul sa traiasca pana la batranete. Un drept care ar trebui oricum sa-i fie garantat oricarui animal, daca ne intrebati pe noi.Facem tot posibilul sa preluam legal aceste animale si sa le oferim ingrijirea si dragostea de care au nevoie, in niste sanctuare care s-au oferit deja sa le primeasca. Speram sa avem si sprijinul autoritatilor in acest sens", au notat acestia pe Facebook Si ISU a transmis ca in jur de 60 de oi au fost salvate pana acum."Avem pana acum, marti dupa-amiaza, in cea de-a treia zi a operatiunii de salvare, 60 de oi vii recuperate si duse la cheu salvate, in zona portuara Midia, de pe nava Queen Hind. Operatiunea continua, animalele sunt scoase de pe nava si transportate la mal cu ambarcatiunea tip RHIB, de unde sunt preluate de medici veterinari si evaluate in cadrul a doua corturi incalzite din dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Constanta, iar de aici adapostite la o ferma de animale" - a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ISU, Anamaria Stoica.Amintim ca o nava cu 22 de membri ai echipajului, care avea la bord 14.000 de oi, s-a rasturnat duminica, in jurul pranzului, in Portul Midia. A.G.