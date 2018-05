Un pacient cu infarct a fost scos de medici peste gard. Un sofer blocase intrarea

Ziare.

Potrivit unei postari pe Facebook pe grupul Info Trafic judetul Cluj, un pacient care locuieste pe o strada din centrul orasului suferise un infarct, iar echipajul SAJ Cluj chemat prin 112 a fost nevoit sa il treaca peste gard, deoarece accesul in curte era blocat de o masina."Politia era deja acolo, numar de telefon nu era. Vino si muta masina, un om a facut infarct si medicul a trebuit sa sara gardul, dar acum nu il pot scoate pe om din curte", se arata in postare.Masina care a blocat accesul avea un ecuson de acces general eliberat de Primaria Cluj-Napoca pentru Festivalul culinar international organizat cu ocazia Zilelor Clujului.Seful SAJ Cluj, Horia Simu, a declarat, luni, ca in cazuri de infarct interventia rapida medicilor este vitala, fara ca accesul lor la pacienti sa fie obstructionat in vreun fel."O masina a blocat accesul in curtea unui imobil de pe o strada din centrul municipiului Cluj-Napoca iar masina de ridicat autovehicule parcate ilegal a Politiei Locale nu a putut intra deoarece strada era ingusta.Echipajul SAJ Cluj fusese solicitat la un pacient cu infarct dar pentru ca nu se putea intra in curte, acesta a fost scos peste gard cu ajutorul vecinilor si politistilor locali.A fost transportat la ambulanta, a fost stabilizat si transportat la Institutul Inimii unde a ramas internat", a spus Simu.Politia Locala a Primariei Cluj-Napoca l-a amendat pe"Amenda a fost aplicata pentru stationare neregulamentara si blocarea accesului", au spus reprezentantii Primariei clujene.