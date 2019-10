Padurar impuscat de hotii de lemne: Sefii mi-au zis sa o las incet. Numai politistii tineri se implica

Ziare.

"Am fost padurar si apoi am ajuns sef de district in zona Madrigesti, Secas, unde erau ei, hotii de lemne. Am incercat sa stopez taierile ilegale si braconajul. Am fost pus sa fac patrula la cantonul Soimus. Erau furturi de lemne, unde padurarul Demea Ionel a fost dat afara, ca a fost un prejudiciu de un miliard opt sute, de furturi, de taieri ilegale de acolo. Si l-am surprins cand taia cu drujba si a fugit.Am facut raport si nu stiu cum s-a solutionat. Multe dosare zac in Parchetul Gurahont fara solutii., sa nu mai vad atatea, sa nu ma mai intereseze., astia mai vechi nu se implica, nu-i intereseaza chiar nimic", a povestit padurarul Sorin Jiva pentru PressOne Barbatul a vorbit si despre ziua in care a fost impuscat."M-am dat jos sa vad ce am, explozie sau s-a rupt ceva si atunci am vazut ca-i puscata masina si aveam o gaura. Cand am dat sa fug, au tras in mine si am sarit in masina. L-am vazut pe Tamas (cel care l-a impuscat - n.red.), erau doi.. Am stat in vale vreo zece minute si vedeam cum curge sangele din picior. Am mers doi kilometri pe jos, de-abia am ajuns, si inainte de Balesti am obosit. Si am zis ca daca ma pun jos n-o sa mai ajung. Sotia mi-a zis sa ma las de... Ca am un copil de crescut", a mentionat el.Padurarul spune ca acum ii este frica sa mearga singur in padure."Am ajuns vremurile astea sa iti fie frica sa umbli singur prin padure.. E foarte greu prin ce treci atunci. Io am avut zile. Va dati seama, in plamani, 700 de grame (de sange -.red.). M-au operat la 3 dimineata in Timisoara. Puteam sa mor de o mie de ori", a punctat el.Atacatorul padurarului, Valentin Tamas, a fost condamnat acum sase luni la 8 ani de inchisoare si plata unor daune de 50.000 de euro, insa este in continuare liber, pentru ca a disparut.