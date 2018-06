Un parapantist american a disparut in Bucegi

Ziare.

com

Salvamontistii din Busteni si jandarmii montani au demarat, miercuri, o actiune de cautare a parapantistului american care ar fi disparut in Masivul Bucegi, operatiunea fiind dificila din cauza zonei extinse de interventie.Seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, Liviu Coman, a declarat ca persoana in cauza facea parte dintr-un grup de turisti straini format din doi americani si un neozeelandez.Cei trei s-au lansat cu parapanta de la Crucea Caraiman spre Busteni, insa la destinatie au ajuns doar doi dintre ei, care ulterior au apelat 112, anuntand ca cel de-al treilea membru al grupului, un american, ar fi disparut, fiind posibil sa fi cazut cu parapanta.Potrivit sursei citate, persoana in cauza nu are asupra ei un telefon, astfel ca nu poate fi localizata prin GPS.Este posibil ca la actiunea de cautare sa participe si un elicopter, care va survola zona, a precizat Coman.Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca se presupune ca parapantistul s-ar afla in zona dintre Crucea Caraiman si Valea Mortului sau Crucea Caraiman si Albisoarele Vaii Albe.