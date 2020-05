Un plic cu 30.000 de euro a fost gasit intr-un supermarket din Timisoara

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Aurora Voicila, a precizat, vineri, ca politistii fac verificari pe camerele de supraveghere pentru identificarea proprietarului sumei de bani."Politistii timiseni au fost sesizati cu privire la faptul ca o angajata a unei societati comerciale situate in Calea Sagului din municipiul Timisoara a gasit pe jos in incinta societatii un plic in care se afla o suma considerabila de bani.Banii au fost predati politistilor din cadrul Sectiei 3 Timisoara in baza unui proces verbal. Politistii efectueaza verificari in baza imaginilor de pe camerele de supraveghere pentru identificarea posesorului banilor", a declarat Aurora Voicila.Angajata supermarketului a observat ca roata unui carucior de cumparaturi folosit de un client este blocata de o hartie. I-a atras acestuia atentia, iar cand impreuna au deblocat roata, au observat ca este vorba de un plic ce continea suma de 30.000 de euro.Deocamdata nimeni nu a revendicat banii pierduti in magazin.