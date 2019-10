Un procuror din Brasov protesteaza pentru a-i fi adus inapoi fostul iubit: Mi-ati bagat pe gat un porc pe care nu-l suport

Ziare.

Femeia s-a asezat pe un scaun in fata institutiei si langa ea avea o pancarta pe care scria "Sa mi-l aduceti pe Cornel aici, langa mine, ca voi mi l-ati luat ca sa-mi bagati un porc pe gat pe care nu-l suport", conform BizBrasov Presa locala a anuntat ca in prezent Adriana Voicu este suspendata din functie si este cercetata de Inspectia Judiciara pentru comportament nepotrivit care ar fi afectat prestigiul si onoarea justitiei."Inspectia Judiciara a exercitat o actiune fata de doamna procuror Voicu Adriana din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, pentru savarsirea abateri disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata si modificata, care se refera la 'manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu', constand in aceea ca, in mod nejustificat si repetat a avut manifestari necorespunzatoare functiei de magistrat in timpul programului de lucru, la sediul unitatii de parchet, manifestari concretizate printr-un limbaj licentios, adresat printr-un ton ridicat din biroul acesteia unor persoane nedeterminate, cu scopul de a fi auzite de public si de personalul unitatii de parchet, precum si de afisare a unor mesaje pe usa biroului sau, de natura a afecta buna desfasurare a activitatii unitatii de parchet si de a afecta onoarea si prestigiul justitiei", a transmis Stiri de Brasov , in luna mai.Adriana Voicu a fost implicata si in trecut intr-un scandal legat de clasarea unui dosar. Ea a clasat un dosar privitor la un accident rutier pe motiv ca victima nu a depus plangere, insa femeia respectiva a stat foarte mult in coma, iar acum este in stare vegetativa.