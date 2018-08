Un psiholog din Iasi a fost dat in judecata de o matusa, pentru ca n-a platit pomenile de la inmormantarea tatalui sau

Ziare.

com

O femeie din judetul Iasi a dat-o in judecata pe nepoata sa, psiholog, cerandu-i inapoi banii pe care i-ar fi cheltuit cu inmormantarea si pomenile tatalui ei. Paraschiva B. a cerut intantei sa o oblige pe nepoata sa ii restituie banii cheltuiti, deoarece tanara a acceptat calitatea de mostenitoare a tatalui decedat."Am avut o relatie buna cu fratele meu si am preluat obligatiile legate de inmormantare si de respectarea datinilor (praznice la 9, 40 de zile, un an, doi ani etc.), insa parata s-a degrevat de orice obligatie materiala pe care a presupus-o decesul tatalui sau. Totalul cheltuielilor astfel efectuate se ridica la suma de 14.000 de lei, din care trebuie dedus exclusiv ajutorul de inmormantare oferit legal, in cuantum de 2.400 de lei", a spus Paraschiva B. in fata magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi.La randul ei, tanara psiholog, Madalina B., a aratat in instanta ca a avut doar relatii formale cu tatal ei."Intre mine si tatal meu au existat doar legaturi formale, in actele de identitate, parintii incetand sa mai locuiasca impreuna chiar inainte de a ma naste (divortul fiind efectuatin anul 1987), iar, pe tot parcursul vietii, tatal meu nu a manifestat niciun interes in a se implica in viata mea, ceea ce a dus la o instrainare de familia paterna.Matusa mea m-a instiintat despre deces in conditii care au facut imposibila participarea mea la inmormantare, eu fiind oricum straina de acele locuri si acei oameni. Chiar si in aceste conditii, am respectat datoria morala de pomenire si praznuire a tatalui meu", a spus psihologul in instanta.Madalina B. a adaugat ca, prin cerere, matusa ei a facut afirmatii nesustinute si a transformat o forma de milostenie intr-o modalitate de incasare a unor sume de bani.Magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au stabilit ca, potrivit deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiica defunctului, in calitate de mostenitoare, ar fi avut obligatia de a acoperi cheltuielile legate de ritualurile funeste, dar au respins cererea de chemare in judecata, deoarece matusa nu a dovedit, cu acte, decat cheltuirea unei sume de 700 de lei."Ar fi fost util de la reclamanta sa pastreze facturile si chitantele obtinute, mai ales de la furnizorii de servicii funerare, cu care este de presupus ca a organizat inmormantarea, chiar si martorii declarand ca s-a apelat la firme de specialitate. Prin urmare, instanta nu poate retine decat ca reclamanta nu si-a probat pretentiile corespunzator, iar suma de 700 de lei se prezuma ca a fost achitata din ajutorul de inmormantare pe care ea recunoaste ca l-a incasat, mai ales ca se poate presupune faptul ca sicriul a fost printre primele lucruri achizitionate. In orice caz, ea nu a dovedit ca ar fi folosit acel ajutor pentru achizitionarea altor bunuri sau servicii", au motivat judecatorii ieseni decizia luata.Sentinta nu este definitiva, aceasta putand fi atacata.