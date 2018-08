Un roman si-a infiintat in UK firma "m**ePSD", cu care va opera si in Romania: Este un protest!

Ziare.

Societatea "m**ePSD" are ca obiect de activitate "prestari servicii", fiind inregistrata in 9 august, potrivit Gazeta Dambovitei Targovisteanul care si-a deschis firma spune ca e un "gest de protest, in favoarea libertatii de exprimare", acesta luand decizia dupa ce a vazut cum au procedat autoritatile romane in cazul barbatului stabilit in Suedia care si-a inmatriculat masina cu celebrul mesaj."Eu mai am doua firme, una in Romania, una in Anglia. Am infiintat-o ca o forma de protest, dar o sa si o folosesc de acum inainte. M-a deranjat cand am vazut actiunea autoritatilor impotriva barbatului cu placutele de inmatriculare celebre. Atunci m-am gandit sa fac o firma si sa vad cum pot autoritatile romane sa ma impiedice sa o folosesc. Acelui cetatean au putut sa ii interzica, dar sa vedem daca pot sa imi interzica si mie", a declarat acesta pentru sursa citata.Societatea va avea activitate si in Romania, insa omul de afaceri nu a interactionat pana acum cu autoritatile romane.Amintim ca Razvan Stefanescu, in varsta de 45 de ani, a intrat in Romania pe data de 17 iulie, prin Vama Nadlac, cu o masina cu numere de inmatriculare continand un mesaj obscen la adresa PSD. Mesajul a devenit in scurt timp viral, iar barbatul s-a plimbat in intreaga tara.Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj. Abia ultima data, politistii l-au oprit in Capitala si i-au retinut placutele de inmatriculare si permisul. Motivul: romanul nu ar fi avut dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei.Astfel, dupa aceste doua saptamani in care au incercat sa gaseasca un motiv si au invocat gresit o conventie internationala, politistii au renuntat la acuzatii, iar dosarul a fost clasat. Totusi, autoritatile de la Bucuresti au corespondat cu cele din Suedia si in cele din urma i-au convins sa retraga placuta cu numar ofensator. Astfel, chiar daca si-a recapatat permisul si dreptul de a circula, romanul nu mai poate folosi placuta antiPSD.