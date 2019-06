Un sarpe a intrat in mall-ul din Targu Jiu (Foto)

Ziare.

com

Reptila a fost gasita langa un magazin de optica medicala, care se afla langa iesirea de urgenta, probabil tot pe acolo intrand, arata Adevarul Directorul centrului comercial a anuntat ca e vorba despre un sarpe de apa."Igienizarea centrului comercial este facuta zilnic de personal calificat. Raul Jiu se afla la mai putin de 100 de metri de centrul comercial si, din cauza vremii, probabil ca sarpele s-a indepartat de cursul apei si a ajuns la mall. Sarpele de apa este inofensiv si nu a pus in pericol siguranta clientilor nostri.Acesta a fost prins cu ajutorul unui pet de angajatii nostri si a fost eliberat in siguranta in apa. Vom initia o discutie cu autoritatile locale pentru a gasi impreuna cea mai buna solutie pentru a nu mai avea astfel de vizitatori", a declarat Sorin Cureleanu, directorul centrului comercial.La inceputul saptamanii, o soparla a fost vazuta printre rafturile cu lustre dintr-un magazin din Craiova, conform Mediafax.