Un tanar din Timisoara a fost audiat, dupa ce a fluturat in aer un pistol in timpul unui concert cu mii de oameni

Tanarul a inceput sa fluture in aer pistolul, vineri seara, in timpul ultimului concert, sustinut de solistul Connect-R, in Piata Operei, de Ziua Timisoarei. Un spectator a observat intreaga scena si a alertat fortele de ordine, care l-au imobilizat imediat.Individul a fost dus la o duba a Politiei Locale Timisoara, aflata la cativa metri de scena. Dupa ce au realizat cateva fotografii cu tanarul si arma pe care o avea asupra lui, acesta a fost urcat in autospeciala si transportat la sediul Sectiei 1 de Politie din Timisoara, pentru a fi audiat.Oamenii legii au stabilit ca tanarul avea asupra lui un pistol cu bile, arma care nu este supusa autorizarii, fiind neletala.Mii de oameni au participat la concertele organizate de Primaria Timisoara in Piata Operei, cu ocazia zilei orasului. Pe scena din centrul Timisoarei au urcat Lidia Buble, Alex Velea, Antonia si Connect-R, iar seara s-a incheiat cu un foc de artificii.