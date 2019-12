Un tanc s-a defectat dupa parada de 1 Decembrie si a blocat circulatia in centrul orasului Galati

Ziare.

Defectiunea s-a produs la senila din partea stanga spate a tancului, cauza probabila fiind manevra in curba facuta intr-un loc prea stramt pentru acest tip de echipament militar de mari dimensiuni.Militarii Garnizoanei Galati au defilat, duminica, la parada de 1 Decembrie, prezentand si tehnica de lupta, printre care si doua tancuri, ce au parcurs bulevardul Brailei. Dupa ce tancurile au trecut de tribuna oficiala, ele au trebuit sa intoarca, la intersectia bulevardului Brailei cu strada Cuza, insa in momentul virarii, la unul din cele doua tancuri s-a defectat senila de pe partea stanga.Timp de peste o ora, tanchistii dar si alte forte militare au incercat sa repare defectiunea, timp in care mii de galateni care asistasera la parada militara au incercuit tancul, facand fotografii.Prezenta tancului defect, pe bulevardul Brailei, a blocat si circulatia mijloacelor de transport in comun.Peste 6.000 de galateni au fost pe esplanada Potcoava de Aur din Galati la ceremonialul si parada militara cu participarea unor subunitati militare din Garnizoana Galati, dar si forte de interventie ale Politiei, Jandarmeriei, Politiei Locale si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.Festivitatile consacrate Zilei de 1 Decembrie se vor incheia cu defilarea militara cu torte, simbol al retragerii invingatorilor de pe campul de lupta. Un numar de 80 de militari din Garnizoana Galati, insotiti de Fanfara Centrului Cultural "Dunarea de Jos", vor defila seara pe traseul Parcul Closca - Str. Brailei - Monument Regiment 11 Siret.