Un ton rosu urias a fost vandut cu aproape doua milioane de dolari

Tonul de 276 de kilograme, evaluat la 700.000 de yeni pe kilogram la piata de peste Toyosu din capitala Japoniei, a fost vandut companiei Kiyomura, care administreaza principalul lant de restaurante Sushi Zanmai, potrivit DPA.Pretul a ajuns la 193,2 milioane de yeni (1,8 milioane de dolari)."Ma simt chiar grozav ca am facut o oferta castigatoare pentru ca aceasta este prima licitatie din era Reiwa", a declarat jurnalistilor Kiyoshi Kimura, presedintele companiei Kiyomura, referindu-se la epoca imperiala care a inceput in mai."Este scump. Dar vreau ca toti clientii sa incerce cel mai bun ton", a adaugat el.Pestele a fost prins in Oma, principala insula de nord a Japoniei, unul dintre cele mai bune teritorii din tara pentru a pescui.Adjudecarea de duminica reprezinta al doilea cel mai mare pret pentru un ton in Japonia, din 1999 cand autoritatile au inceput sa inregistreze recorduri.Recordul a fost stabilit anul trecut, cand Kimura a platit pretul de 333,6 milioane de yeni pentru un ton de 278 de kilograme.Japonia este cel mai mare consumator de ton rosu din lume insa pescuitul excesiv a fost criticat la nivel international.