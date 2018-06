Un zece la bacalaureat te trimite la UNTOLD si NEVERSEA

Ziare.

la examenul de bacalaureat, iar cine s-a inscris la acest examen primeste reducere la abonamentele pentru cele doua festivaluri."Cum poti sarbatori succesul examenului de maturitate daca nu la unele dintre cele mai tari festivaluri din Europa, UNTOLD si NEVERSEA. Asa ca, cine pune burta pe carte sta mai apoi cu ochii si urechile ciulite la cele mai tari experiente muzicale si la unii dintre cei mai buni artisti ai lumii", au anuntat, miercuri, organizatorii UNTOLD si NEVERSEA.Potrivit acestora, pe langa participarea gratuita la cele mai atractive festivaluri din Europa, absolventii cu nota zece vor primi fiecare si cate un voucher in valoare de 500 de lei, din partea unui hypermarket."In plus, toti cei care s-au inscris la examenul de bacalaureat in sesiunea din vara, vor putea achizitiona abonamentul cu reducere la cele doua festivaluri, incepand din 7 iunie", au mai anuntat organizatorii.Preturile acestora vor fi de 499 de lei plus taxe, din pretul final de 650 lei + taxe al abonamentului la UNTOLD, respectiv, 399 de lei plus taxe, din pretul final de 550 lei + taxe al abonamentului la NEVERSEA."Suntem extrem de incantati ca aceasta campanie a ajuns la a patra editie si are foarte mari ecouri in randul tinerilor absolventi de liceu din Romania. Atata vreme cat in fiecare an vor exista minim doi sau trei elevi de nota 10 motivati de festivalurile noastre, noi vom continua sa ii premiem pe cei mai buni in fiecare editie", a spus Edy Chereji, director de Marketing si Comunicare UNTOLD & NEVERSEA.Toti absolventii care doresc sa participe la campanie trebuie sa acceseze link-ul http://untold.com/bacde10.In campania de anul trecut, 81 de absolventi care au promovat examenul de Bacalaureat cu nota 10 au primit abonamente cadou la cele mai tari petreceri ale anului 2017, UNTOLD si NEVERSEA. Alti peste 4.000 de tineri au primit reducere la abonament.