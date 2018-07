Vaslui: Tavanul unui mall s-a prabusit peste oameni. Printre raniti se afla si un copil de un an

Ziare.

Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui, s-a prabusit tavanul din rigips al unui restaurant din incinta unui complex comercial aflat in municipiu.Trei persoane au fost ranite, respectiv un copil de 1 an, un barbat si o femeie in varsta de 36 de ani.Cele trei victime au suferit rani la cap si au fost transportate la spital.Pe langa cele trei persoane ranite, reprezentantii ISU Vaslui precizeaza ca au fost asistate cinci angajati care au suferit atacuri de panica."Se procedeaza la evacuarea mall-ului. Tavanul fals a cazut pe o suprafata de aproximativ doua sute de metri patrati", a adaugat sursa citata, potrivit careia sunt evacuate aproximativ 150 de persoane.