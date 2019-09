Velierul cautat pe Marea Neagra a fost gasit, dar austriacul de la bord vrea sa-si continue drumul

Ziare.

Garda de Coasta Constanta a anuntat ca, sambata, la ora 13:10, politistii de frontiera de la bordul navei maritime de interventie MAI 2111 au identificat velierul S/Y Passaat Aalsmeer (pavilion Olanda) la 40 de mile marine est de Constanta, pentru care a fost declansata operatiunea de cautare si salvare."Mentionam ca la bordul velierului se afla un cetatean austriac, in varsta de 71 de ani. Barbatul nu a solicitat asistenta, declarand ca poate sa asigure guvernarea ambarcatiunii in conditii de siguranta si isi continua deplasarea catre Bosfor", arata sursa citata.Garda de Coasta precizeaza ca, avand in vedere ca puterea de emisie a statiei radio este mica, comunicarea cu cetateanul de la bordul ambarcatiunii s-a facut cu dificultate.Actiunea de cautare a fost declansata in cursul zilei de vineri, de catre M.R.C.C. Constanta, Garda de Coasta participand cu patru mijloace de mobilitate navala, alaturi de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, sub coordonarea M.R.C.C. Constanta.