Vesti rele pentru bucuresteni: poluarea cu PM10 e vinovata de unele cazuri de infarct miocardic si alte boli cardiovasculare

Raportul privind starea de sanatate a populatiei, citat, luni, de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la finalul unei sedinte cu reprezentantii celor trei municipii (Bucuresti, Brasov si Iasi) care au probleme privind calitatea aerului."Toate cele trei administratii publice locale admit ca au depasiri peste cat ar trebui sa aiba indicatorii PM10. Important este ca in perioada imediat urmatoare Bucurestiul, Brasovul si Iasiul sa-si intensifice implementarea masurilor de infrastructura si a celor ce tin de mediu.In ceea ce priveste Bucurestiul, situatia este mult mai trista, pentru ca doar asteptam verdictul care trebuie sa vina de la Curtea Europeana de Justitie. Discutia cu autoritatea publica locala a fost ca acest plan de masuri cu termen de implementare 2018 si 2022 sa fie implementat cat mai repede, pentru ca in eventualitatea ca vor veni amenzile sa nu trebuiasca sa platim sau sa asteptam foarte mult pana vom intra intr-o situatie de normalitate.In momentul de fata, atat Primaria Iasi, cat si Primaria Brasov au inteles ca au nevoie de aceste rapoarte privind starea de sanatate a populatiei, raport pe care Bucurestiul il are astazi si care spune foarte clar ca avem asociere certa in ceea ce inseamna zonele cu poluare cu PM10 si incidenta cazurilor de infarct miorcardic si a tuturor celorlalte boli cardiovasculare", a explicat ministrul.Acesta a punctat faptul ca Ministerul Mediului va extinde Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului din Capitala cu alte trei statii, in timp ce la Iasi si Brasov vor fi achizitionate, in acest an, doua laboratoare mobile de masurare a calitatii aerului.Comisia Europeana (CE) a decis, in data de 17 mai 2018, sa trimita Franta, Germania, Ungaria Italia, Romania si Marea Britanie in fata Curtii de Justitie a UE (CJUE) pentru nerespectarea valorilor-limita convenite pentru calitatea aerului si pentru neadoptarea masurilor corespunzatoare pentru a scurta cat mai mult posibil perioadele de depasire a acestor valori.Ungaria, Italia si Romania au fost trimise in fata CJUE din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule in suspensie (particulate matter - PM10). Valorile-limita stabilite in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse in 2010 si, respectiv, 2005.Datele Comisiei Europene arata ca, in aglomerarea Bucuresti, valorile-limita zilnice au fost depasite in mod persistent inca de la momentul in care dreptul Uniunii a devenit aplicabil Romaniei, iar in 2016 acestea au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile.Consilierii municipali au aprobat, in sedinta din 14 iunie 2018, Planul Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti pentru perioada 2018 - 2022, stabilit de Comisia Tehnica pe baza unui studiu despre calitatea aerului din Capitala si prin care au fost inventariate principalele surse de poluare. Masurile incluse in acest document vizeaza traficul rutier, spatiile verzi si eficienta energetica.La distanta de aproape jumatate de an de la acel moment, pe data de 1 noiembrie 2018, Ministerul Mediului si Primaria Generala a Municipiului Bucuresti au anuntat ca vor elabora raspunsul catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in cadrul procesului intentat Romaniei de Comisia Europeana pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), poluarea atmosferica reprezinta cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatatea umana in Uniunea Europeana (UE), iar anual acest tip de poluare cauzeaza moartea prematura a circa 400.000 de persoane. Particulele in suspensie, dioxidul de azot si ozonul de la nivelul solului constituie poluantii atmosferici considerati raspunzatori pentru cea mai mare parte dintre aceste decese premature.Concentratiile de particule fine (PM2,5), de dioxid de azot (NO2, emis de motoarele diesel) si de ozon (O3) au scazut usor in aerul din Europa, potrivit cifrelor din 2015 pe care se bazeaza si un studiu al Agentiei Europene de Mediu (AEM).Particulele in suspensie PM2,5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase deoarece pot patrunde foarte adanc in plamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calitatii aerului la 25 micrograme de PM2,5 in metrul cub de aer.