Viral: Un inspector ANAF nu a observat o piscina si a cazut in ea

Este vorba despre un inspector ANAF care a mers in control la un restaurant, arata Observatorul Prahovean. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum doi barbati se indreapta spre piscina, iar unul dintre ei ocoleste piscina, in timp ce altul nu o observa si se indreapta direct spre ea.Dupa ce a cazut in apa, inspectorul a fost ajutat de colegul sau sa iasa din apa.