Zeci de mii de pelerini se roaga la o icoana facatoare de minuni a Fecioarei Maria: Au dormit in cort, iar la final vor primi sarmale si cozonac

Credinciosii veniti din toata tara la Manastirea Nicula inca de luni au dormit in corturi sau sub cerul liber pe dealul de langa Manastirea Nicula, iar in noaptea de marti spre miercuri s-au inchinat la Icoana facatoare de minuni a Fecioarei Maria care a fost scoasa din biserica.De aemenea, pelerinii au cantat cantece religioase si au participat la procesiunea in care s-a inconjurat biserica cu icoana, numarul lor ajungand in momentul de varf la peste 30.000 de persoane.Miercuri, cei prezenti la Nicula, peste 20.000 de persoane, asista incepand cu ora 9, la slujba de Liturghie oficiata de un sobor de preoti in frunte cu mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, alaturi de doua inalte fete bisericesti din Siria, Qais, episcop de Erzurum, si Nicholas, mitropolit de Hamma.Sute de persoane stau la coada pentru a se ruga la Icoana facatoare de minuni a Fecioarei Maria sau inconjoara, in coate si genunchi, bisericuta de lemn din curtea manastirii."Am venit sa ma inchin Icoanei facatoare de minuni a Fecioarei Maria si sa ma rog pentru sanatatea mea si a familiei mele. Dar ma rog Maicii Domnului si pentru a aduce pace in tara, ca sa nu se mai invrajbeasca romanii intre ei", a spus Ioan, un barbat in varsta de 70 de ani, venit dintr-un sat din judetul Bistrita Nasaud.Un alt pelerin, invatator la o scoala rurala, care a venit pe jos 60 de kilometric, din judetul Alba, a afirmat ca, in aceste vremuri pe care le traim, credinciosii ar trebui sa se gandeasca si la semenii lor, nu doar la ei insisi."Romania este dezbinata in anul Centenarului, ceea ce nu este bine. Trebuie sa ne rugam sa nu se mai intample violente, sa ne rugam pentru liniste in tara, si doar apoi pentru ca Maica Domnului sa ne dea fiecaruia sanatate", a spus acesta.Ordinea si linistea publica pe timpul pelerinajului de la Manastirea Nicula sunt asigurate de peste 200 de jandarmi , iar serviciile medicale sunt de mai multe echipaje de ambulanta si SMURD La finalul slujbei de Liturghie, pelerinii vor primi din partea calugarilor 15.000 de sarmale si felii de cozonac.Mii de pelerini participa, miercuri, sanctuarul national marian de la Cacica, judetul Suceava, la Sfanta Liturghie prilejuita de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, slujba fiind oficiata de episcopi si 100 de preoti din tara si strainatate.Potrivit Episcopiei Romano-Catolica de Iasi, la sanctuarul de la Cacica va participa si IPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucuresti, care isi serbeaza jubileul de aur (50 de ani) al slujirii preotesti, la sanctuarul de la Cacica.La Cacica sunt asteptati, miercuri, la liturgie, mii de pelerini din tara si din strainatate, slujbele urmand sa fie oficiate in limbile romana, maghiara, polona si germana.La finalul liturghiei, icoana Sfintei Fecioare Maria, copie a icoanei Maicii Domnului de la Czestochowa, aflata in Sanctuarul de la Cacica va fi purtata in procesiune in jurul bisericii."In afara pelerinilor din Romania, vor fi prezenti credinciosi din Polonia, Germania, Ungaria - credinciosii vor fi insotiti de PS Janos Szekely, episcop de Szobathelyi, Austria, Italia, preoti, autoritati civile. Printre pelerini vor fi: PS Petru Gherghel, episcop de Iasi, PS Aurel Perca, episcop auxiliar de Iasi, si Mons. Ionut-Paul Strejac, care lucreaza in diplomatia Sfantului Scaun.In centrul sarbatorii Adormirea Maicii Domnului este Liturghia de hram celebrata la ora 11.00, de IPS Ioan Robu, care va avea un mesaj special adresat pelerinilor. La Liturghie vor concelebra episcopi si aproape 100 de preoti din tara si din strainatate. La final icoana va fi purtata in procesiune in jurul bisericii si vor fi binecuvantate florile si obiectele religioase aduse de pelerini", se arata intr-un comunicat al Episcopiei Romano-Catolica de Iasi.Sanctuarul de la Cacica este un loc de rugaciune si meditatie, sfintit in prezenta icoanei miraculoase a Fecioarei Maria, copie a icoanei "Madona Neagra" de la Czestochowa (Polonia), care a fost adusa la Cacica in anul 1809 de catolicii polonezi pentru a-si aminti de pelerinajele la Czestochowa. Icoana, care are dimensiunile de 86x60 centimetri, este o pictura pe panza reprezentand-o pe Fecioara Maria tinandu-l in brate pe pruncul Iisus.Biserica in care se afla icoana a fost construita intre anii 1903 si 1904, in stil neogotic, in cruciera, din piatra cioplita si caramida rosie presata, urmand un proiect din Polonia si are hramul Adormirii Maicii Domnului.In 15 august 1996, biserica a fost declarata sanctuar diecezan, in anul 1997 a fost declarata sanctuar national, iar in anul 2000 Papa Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de "basilica minor"