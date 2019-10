Ziua Armatei: Programul manifestatiilor in Bucuresti si in tara. Restrictii rutiere

Manifestarile de la Bucuresti

In Bucuresti, manifestarile incep de la ora 8:30, iar cele mai multe au loc in Parcul Carol I.La ceremonia militara de depuneri de coroane de flori si la ceremonia de decorare a Drapelului de Lupta al Comandamentului Fortelor Intrunite, de la ora 10:00, participa si presedintele Klaus Iohannis.Pentru buna desfasurare a evenimentelor din Capitala, Brugada Rutiera a instituit mai multe restrictii de circulatie.Presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si conducerea Ministerului Apararii Nationale participa, vineri, la manifestarile dedicate Zilei Armatei.Presedintele Klaus Iohannis ia parte la ceremoniile din Parcul Carol I din Bucuresti, la ora 10:00, dar si la cele de la Carei, la ora 17:00.Viorica Dancila participa la evenimentele de la Satu Mare, dar si la Carei, insa de la 17:30, potrivit programului oficial transmis de reprezentantii PSD.Ministrul demis al Apararii Nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca (propus ministru in Guvernul Orban) , vor lua parte la ceremoniile care vor avea loc la Satu Mare (ora 15:30) si Carei (ora 17:00).Generalul Nicolae Ciuca, impreuna cu secretarul de stat Nicolae Nasta, va participa, de asemenea, si la ceremonia militara de depuneri de coroane si jerbe de flori de la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I (ora 10:00).Potrivit MApN, in Bucuresti, activitatile se vor desfasura dupa urmatorul program:- ora 8:30, la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Razboi Mondial (Universitatea Nationala de Aparare) si la Monumentul Eroilor Genisti (Piata Leu) - ceremonii militare si religioase de depuneri de coroane si jerbe de flori;- ora 9:00, la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" - "Ziua Portilor Deschise";- ora 9:00, la Oficiul National pentru Cultul Eroilor - "Ziua Portilor Deschise la Castelul Tepes" si marcarea implinirii a o suta de ani de la institutionalizarea domeniului cultul eroilor in Romania, prin infiintarea Societatii Mormintele Eroilor Cazuti in Razboi;- ora 9:30, in Parcul Carol I - expozitie de tehnica si echipamente militare, standuri de promovare a carierei militare, standuri de carte, miniconcert de muzica de fanfara sustinut de catre Muzica Reprezentativa a MApN, spectacol folcloric cu participarea Ansamblului artistic "Doina" al Armatei, atelier de instructie pentru promovarea carierei militare "Military Boot Camp" si exercitii demonstrative EOD, de tip Drill-team, catarare si tiroliana;- ora 10:00, la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I - ceremonie militara de depuneri de coroane de flori, ceremonia de decorare a Drapelului de Lupta al Comandamentului Fortelor Intrunite si de depunere a juramantului militar de catre elevi si studenti din institutii militare de invatamant, simultan cu survolarea zonei de catre aeronave ale Fortelor Aeriene Romane;- ora 10:00, la Muzeul National al Aviatiei Romane - "Ziua Portilor Deschise" si vernisarea expozitiei "45 de ani de la primul zbor al aeronavei IAR 93";- ora 19:00, ceremonie de Retragere cu torte pe itinerariul: Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I, Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Brigada 30 Garda "Mihai Viteazul" (Bulevardul Timisoara).Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca, intre orele 08:00-10:00, se va restrictiona banda I de circulatie pe Bd. Iuliu Maniu, tronsonul cuprins intre intersectia Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Vasile Milea si intersectia Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Geniului, inclusiv breteaua din dreptul Monumentului Geniului si 100 de metri pe Bd. Geniului (zona Monumentului Geniului - Leu).De asemenea, intre orele 19:00 - 22:00, pentru ceremonialul militar de retragere cu torte, se va restrictiona traficul pe traseul: Parcul Carol I - Str. 11 Iunie - Bd. Regina Maria - Bd. Libertatii - Bd. Natiunile Unite - Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu - Bd. Mihail Kogalniceanu - Splaiul Independentei - Bd. Eroilor - Bd. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Sos. Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Vasile Milea - sediul Brigazii 30 Garda."Pentru deplasarea participantilor, traficul rutier va fi restrictionat pe banda I de circulatie, pe traseul sus-mentionat. Solicitam conducatorilor de autovehicule sa reduca viteza, sa circule cu prudenta, si sa respecte semnalele politistilor rutieri", a transmis Brigada Rutiera.La Carei, activitatile se vor desfasura dupa urmatorul program:- ora 14:00, Parcul Karoly - exercitii demonstrative, prezentare de tehnica militara si atelier de tehnici de supravietuire;- ora 17:00, la Ansamblul monumental "Glorie Ostasului Roman" - ceremonie de depuneri de coroane si jerbe de flori si ceremonie de acordare de distinctii Drapelelor de Lupta ale unor unitati militare, simultan cu survolarea zonei de catre aeronave ale Fortelor Aeriene Romane si cu sosirea "Stafetei Veteranilor", care a plecat din Capitala pe 17 octombrie;- ora 19:00 - retragere cu torte.La Satu Mare, de la ora 15:30 va avea loc o ceremonie de depuneri de coroane de flori la Monumentul Ostasului Roman.Ceremonii similare vor avea loc in toate garnizoanele din tara si la monumentele eroilor. In teatrele de operatii unde sunt dislocati militari romani se vor desfasura ceremonii militare, activitati cultural-educative si videoteleconferinte.De asemenea, ceremonii de depunere de coroane de flori vor fi organizate la monumentele ostasilor romani din Austria, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova si Ungaria.Porivit MApN, in campaniile celui de-Al Doilea Razboi Mondial, efortul de razboi a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 si-au pierdut viata, aproape 60.000 au fost dati disparuti, iar peste 330.000 au fost raniti in lupta.Dupa eliberarea teritoriului national, la 25 octombrie 1944, Armata Romaniei a continuat sa lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei si Austriei, alaturi de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe si sacrificii, la marea victorie obtinuta la 9 Mai 1945, ce a marcat sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in Europa.