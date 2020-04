Ziua Holocaustului, comemorata online prin programul March of the Living

Ziare.

S-au asociat acestui demers jurnalisti si oameni de media, lideri ai lumii actuale, din tara si din strainatate, carora le multumim ca au inteles importanta acestui moment, care militeaza, precum spunea laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, autor de origine romana si supravietuitor al Holocaustului, pentru rolul educatiei in stavilirea si eradicarea antisemitismului, intolerantei si prejudecatii., din cauza pandemiei COVID-19, care ne-a obligat sa ne distantam social: astazi, la ora 10:00, o sirena a sunat doua minute, aducand intreg Israelul la tacere, in semn de aducere aminte.Apoi, oamenii au iesit pe balcoane si au cantat imnul sperantei, in semn de solidaritate cu supravietuitorii Holocaustului in aceasta perioada cand sunt mai singuri ca niciodata, sub sloganulTot de la distanta, de la peste 2000 de kilometri, in semn de respect, elevii Laude-Reut au tinut momente de reculegere in memoria victimelor nevinovate ale Holocaustului, afirmandu-si credinta de a nu uita si a nu repeta aceste atrocitati -, ne spun(clasa a VI-a),(clasa a IX-a),(clasa a XII-a),(clasa a VIII-a),(clasa a XI-a),(clasa a VIII-a) si familiile lor.Premierul Romanieisi-a manifestat solidaritatea fata de victimele Holocaustului, mentionand ca acum, mai mult ca niciodata, dat fiind contextul pandemiei prin care trecem, trebuieTotodata, viceprim-ministrula postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care indeamna la, la cunoasterea adevarului - https://bit.ly/3bulsGQ In calitate de reprezentant oficial in Romania al, Fundatia Magna cum Laude-Reut - Complexul Educational Laude-Reut s-a inscris sa participe la evenimentul organizat pentru perioada, un program educativ anual, aducand peste 20.000 de persoane din intreaga lume in Polonia sa studieze istoria Holocaustului si sa inteleaga radacinile prejudecatilor, intolerantei si urii, o adevarata lectie de istorie pe viu.Pentru prima data de la demararea acestui proiect in 1988, Marsul Vietii, desfasurat pe cei 3 km ce leaga lagarele Auschwitz I de Auschwitz II - Birkenau, ca tribut adus victimelor nazismului, nu poate avea loc, din cauza pandemiei COVID-19.Regretam situatia actuala, insa istoria ne invata ca totul este temporar, ca vremurile se schimba si, chiar daca nu putem sterge faptele deja petrecute, avem puterea si mai ales obligatia de a nu le uita si a nu le repeta -Traditia March of the Living este de a inseraplasate pe linia de cale ferata care aducea trenurile mortii, toate aceste placute fiind apoi colectate de organizatori si pastrate intr-o mare arhiva.Elevii participanti in anii anteriori au putut sa faca acest lucru in fata faimoasei porti a lagarului Auschwitz-Birkenau, iar acum avem la dispozitieAceasta traditie aduce onoare scolii noastre ce pastreaza vie memoria Holocaustului, precum si Romaniei, prin toate eforturile la care s-a inscris pentru combaterea antisemitismului si discriminarii, fapt pentru careIn ciuda restrictiilor actuale impuse de virusul Corona,, pentru a comemora, cu, pe site-ul proiectului: motl.org/live , pe Facebook la facebook.com/motlorg, precum si prin Jewish Broadcasting Service la jbstv.org/watch-live