Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei: Fatada Primariei Capitalei va fi iluminata in rosu

Iluminarea fatadei cladirii Primariei Capitalei se va face timp de o ora, de la 19:30 - 20:30.Evenimentul de sambata este organizat de Asociatia pentru sprijinirea pacientilor cu tuberculoza , in parteneriat cu Primaria Capitalei, si marcheaza Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei.Pe langa iluminarea simbolica in rosu a cladirii municipalitatii, mai este organizata si o expozitie intitulata "Fetele tuberculozei, boala nu ocoleste pe nimeni", ce cuprinde 12 portrete ale unor fosti pacienti care sustin acum public lupta impotriva tuberculozei si a stigmatului social cauzat de aceasta boala.Portretele vor fi expuse pe gardul care imprejmuieste Parcul Cismigiu, vizavi de Primaria Capitalei. Expozitia va putea fi vizitata pana in 24 aprilie.