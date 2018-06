Barbatul care a plasat dispozitivul exploziv sub masina unui subofiter ISU s-a predat

Ziare.

com

Din primele informatii reiese faptul ca actiunile lui nu au vizat persoana care a suferit leziuni in urma exploziei.Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, luni, urmeaza sa se stabileasca daca barbatul a actionat cu discernamant in momentul in care a plasat dispozitivul exploziv artizanal si ce anume l-a determinat sa comita fapta."Un barbat, in varsta de 31 de ani, din Cluj-Napoca, s-a prezentat, luni, la sediul Politiei municipiului Cluj-Napoca, recunoscand ca el este cel implicat in incidentul din data de 21 iunie. Barbatul prezenta semnalmentele persoanei banuite de comiterea faptei, iar acesta a fost audiat de catre politisti. Din primele informatii, rezulta ca actiunile sale nu au vizat persoana care a suferit leziuni in urma exploziei. Urmeaza sa se stabileasca daca persoana a actionat cu discernamant la acel moment si ce anume l-a determinat sa comita fapta", se arata in documentul citat.Politistii au precizat ca, imediat dupa producerea incidentului si dupa efectuarea cercetarii la fata locului, a fost constituit un grup de lucru, pentru solutionarea acestui caz.Cercetarile sunt continuate de politisti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul ClujSubofiterul de la ISU Cluj a fost ranit joi dimineata dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. Reprezentantii IPJ Cluj au declaratca un subofiter al ISU Cluj mergea catre masina sa parcata si a observat o cutie langa aceasta. Pompierul a ridicat cutia, moment in care aceasta a explodat si l-a ranit.