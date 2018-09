Compania de gaze sustine ca explozia din Mures s-a produs doar din vina personalului scolii

Ziare.

com

"Astazi, in jurul orelor 08:20, Dispeceratul de Urgenta al Delgaz Grid a fost anuntat cu privire la producerea unei explozii in localitatea Voiniceni, la scoala gimnaziala. Echipele de interventie ale companiei s-au deplasat de urgenta la fata locului si au luat toate masurile de siguranta, fiind totodata sistata alimentarea cu gaze naturale a imobilului.In urma cercetarilor s-a constatat ca explozia a avut loc din cauza unei acumulari de gaze naturale la focarul sobei de teracota, urmare a unei manevre gresite efectuata de catre personalul scolii", a precizat compania Delgaz Grid.Compania a reamintit consumatorilor sa respecte regulile esentiale pentru utilizarea gazelor naturale in conditii de siguranta, in sensul de a manifesta o atentie sporita la aprinderea arzatoarelor, respectiv, la stingerea flacarii, pentru a nu favoriza acumulari de gaz, apelarea doar la specialisti pentru orice reparatie, renuntarea la improvizatii si la mesterii de ocazie."Totodata, atunci cand simt miros de gaze naturale in interiorul imobilelor, consumatorii trebuie sa ia urmatoarele masuri de siguranta: sa stinga toate focurile; sa deschida imediat toate usile si ferestrele; sa nu manevreze aparate electronice; sa nu aprinda lumina; sa nu verifice cu flacara instalatiile de gaze naturale; sa sune imediat la dispeceratul de urgenta al Delgaz Grid", a mai aratat compania.Comandant de Detasament in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, locotenentul Mihai Gagyi, a aratat ca in urma exploziei, o femeie de 49 de ani a suferit arsuri de gradul I si II la nivelul fetei si un copil de 14 ani are arsuri de gradul I , ambele victime fiind preluate de echipaje de urgenta si transportate la UPU SMURD Targu Mures."In aceasta dimineata am fost solicitati sa intervenim la o explozie care nu a fost urmata de incendiu la o scoala.Evenimentul s-a produs in jurul orei 08:10, in urma exploziei au rezultat si doua victime, o persoana de 49 de ani, de sex feminin, care a suferit arsuri de gradul I si II la nivelul fetei si un copil de 14 ani, cu arsuri de gradul I.Ambele victime au fost preluate de echipajele de urgenta si transportate la UPU SMURD Targu Mures. Au fost evacuate 6 cadre didactice si aproximativ 70 de elevi din scoala. Din fericire nu au existat alte pagube materiale si nu au existat alte victime. Cauza probabila pe care noi am stabilit-o in urma evaluarii acestei interventii a fost o acumulare de gaze.Mai exact, in timp ce doamna a incercat sa aprinda focul in teracota, in urma unei acumulari de gaze a avut loc o explozie din fericire neurmata de incendiu. Din fericire, cantitatea de gaze a fost relativ mica, iar urmarile care intr-adevar sunt grave puteau sa fie catastrofale", a declarat Mihai Gagyi.