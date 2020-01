Explozie intr-un bloc din Baia Mare, mai multe persoane au fost evacuate

Ziare.

Potrivit ISU Maramures, explozia din blocul din Baia Mare nu a fost urmata de incendiu."Au fost evacuate 28 de persoane de catre fortele de ordine, iar alte 10 persoane au iesit singure. In total avem 38 de persoane evacuate", au declarat reprezentantii ISU Maramures.Primele informatii arata ca nu sunt victime in urma exploziei.Echipele de interventie verifica daca in zona sunt scapari de gaz.Deocamdata nu se stie din ce cauza s-a produs explozia.