Explozie intr-un bloc din Slatina, au fost evacuate peste 80 de persoane

Deflagratia s-ar fi produs in urma unei acumulari de gaze la centrala termica, la o garsoniera situata la etajul al treilea al unui bloc de pe Aleea Marului din Slatina, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.O femeie si un barbat cu arsuri, care locuiau in garsoniera, si o alta femeie, cu probleme respiratorii, au fost duse la spital. Pompieri au evacuat din bloc peste 80 de persoane, iar specialistii au decis ca 20 de garsoniere sa nu mai fie locuite, pana la finalizarea unei expertize.Acolo au intervenit peste 30 de pompieri, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple, o autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltime, un echipaj CBRN, o autospeciala pentru transport efective si patru autospeciale pentru prima interventie, precum si trei echipaje de la Serviciul de Ambulanta Olt.In garsoniera la care s-a produs explozia se aflau doua persoane, o femeie, in varsta de 75 de ani, gasita constienta, cu arsuri de gradul II la cap si suspiciune de fractura la mana stanga, si un barbat, in varsta de 81 de ani, gasit constient, cu arsuri de gradul II la mana dreapta.Cele doua victime au fost transportate la UPU Slatina. La fata locului a fost asistata si o femeie cu atac de panica, dar aceasta a refuzat transportul la spital.Ulterior, un echipaj SAJ a transportat la UPU Slatina o alta femeie, cu probleme respiratorii.In urma incendiului au ars bunurile din garsoniera afectata si de explozie si a fost afectata si garsoniera alaturata, iar 83 de persoane au fost evacuate din bloc.Deflagratia s-a produs, cel mai probabil, din cauza unei acumulari de gaze care s-a produs la centrala termica.Conform ISU, in urma verificarilor facute de reprezentantii Inspectoratului Judetean in Constructii Olt, s-a luat decizia ca 20 de garsoniere sa nu mai fie locuite pana la finalizarea expertizei tehnice. Pentru persoanele aflate in cele 20 de locuinte se pot asigura spatii de cazare de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Slatina.